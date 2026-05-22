طفل يقود ميكروباص بالشرقية.. ضبط السيارة والسائق ووالد الصبي بعد تداول الفيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام طفل بقيادة سيارة أجرة "ميكروباص" بمحافظة الشرقية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وأن قائدها طفل يبلغ من العمر 15 عامًا ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وتم ضبط والده، وهو سائق ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة للعمل عليها.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.