موندو ديبورتيفو: برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم مقابل 3 ملايين دولار.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن موقف برشلونة من التعاقد مع الدولي المصري حمزة عبد الكريم، خلال الفترة المقبلة.

كان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة في يناير الماضي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية فإن برشلونة قرر تفعيل بند شراء عقد حمزة عبدالكريم بعد استدعاءه لقائمة منتخب مصر ف كأس العالم 2026 وسيمنح الأهلي 3 مليون يورو لاتمام الصفقة.

أرقام حمزة عبد الكريم

وسجل عبد الكريم خمسة أهداف في سبع مباريات بالدوري، وقدّم أداءً رائعًا مع فريق تحت 19 عامًا بعد انضمامه إلى برشلونة قبل بضعة أشهر عقب عملية انتقال طويلة ومحبطة، وهو على وشك إتمام انتقاله الدائم إلى النادي هذا الصيف.