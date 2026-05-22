فليك يزف بشرى للمصريين بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن حمزة عبد الكريم سينضم لفترة اعداد الموسم الجديد فور عودته من معسكر منتخب مصر في كأس العالم 2026.

كان حمزة عبد الكريم، قد انضم لقائمة منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم.

أرقام حمزة عبد الكريم

وسجل عبد الكريم خمسة أهداف في سبع مباريات بالدوري، وقدّم أداءً رائعًا مع فريق تحت 19 عامًا بعد انضمامه إلى برشلونة قبل بضعة أشهر عقب عملية انتقال طويلة ومحبطة، وهو على وشك إتمام انتقاله الدائم إلى النادي هذا الصيف.

سُئل هانز فليك عن حمزة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، فأجاب بأنه "قد يكون خيارًا" خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سيصطحب المدرب بعض المواهب الشابة من أكاديمية لاماسيا في جولة الفريق الصيفية.

وواصل: "علينا الانتظار، نحن نخطط للموسم التحضيري، وأنا أتابعه باهتمام، متشوقًا لرؤية وجوه جديدة".

وأكمل: "عندما بدأتُ في عام ٢٠٢٤، كان من المذهل رؤية هذا المستوى الرائع في لاماسيا، وما زال هذا المستوى موجودًا هذا الموسم. عند عودتنا، قد يكون خيارًا مطروحًا".

قد يكون هذا الموسم التحضيري تحديدًا بالغ الأهمية للاعبين الشباب حيث لن يشارك العديد من نجوم برشلونة المخضرمين بسبب مشاركتهم في كأس العالم، مما سيمنحهم وقتًا إضافيًا للراحة خلال الفترة التي سيبدأ فيها برشلونة استعداداته للموسم الجديد، لذا سنرى العديد من مواهب لاماسيا يحصلون على دقائق لعب حقيقية في فترة الإعداد.