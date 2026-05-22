3 أنواع للاستطاعة تحدد وجوب الحج .. وهذه حالات جواز الإنابة

تُعد فريضة الحج واحدة من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين، حيث تجمع بين الجهد البدني والقدرة المالية والتهيؤ الروحي لأداء المناسك، إلا أن وجوبها ارتبط بشرط أساسي وهو "الاستطاعة"، بما يحمله هذا المفهوم من أبعاد متعددة تتجاوز مجرد القدرة المادية.

تطور النظم والإجراءات الحديثة

ومع تطور النظم والإجراءات الحديثة، برزت تساؤلات عديدة حول مفهوم الاستطاعة وحدودها، وكذلك مدى جواز الإنابة في الحج للحالات التي تعجز عن أدائه بنفسها.

الضوابط الشرعية المتعلقة بوجوب الحج

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن الضوابط الشرعية المتعلقة بوجوب الحج وأحكام الإنابة فيه، موضحًا الحالات التي يسقط فيها الوجوب أو تجوز فيها الاستعانة بغيره لأداء الفريضة.

النصوص القرآنية والسنة النبوية

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الحديث عن الحج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين… ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى علّق وجوب الحج على شرط الاستطاعة تيسيرًا ورحمة بعباده.

مكانة الحج بين أركان الإسلام

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، خلال حلقة برنامج "البيان القرآني" المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح مكانة الحج بين أركان الإسلام في قوله: «بني الإسلام على خمس… وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، مؤكدًا أن الحج يمثل الركن الخامس من أركان الإسلام، ويتميز بكونه عبادة تجمع بين المشقة البدنية والإنفاق المالي في آن واحد.

قصة جبريل عليه السلام

وأشار إلى حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، موضحًا أن إدراج الحج ضمن أركان الإسلام يعكس مكانته العظيمة وأهميته في حياة المسلم.

الأنظمة الحديثة ومتطلبات السفر

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الاستطاعة التي تُعد شرطًا لوجوب الحج تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي الاستطاعة البدنية، والاستطاعة المالية، والاستطاعة الإجرائية في ظل الأنظمة الحديثة ومتطلبات السفر والتنظيم.

وبيّن أن من يعجز عن أداء الحج بدنيًا نتيجة إصابته بمرض مزمن لا يُرجى شفاؤه، يجوز له أن ينيب شخصًا آخر للحج عنه، بشرط أن يكون الشخص النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه مسبقًا.

حقوق العباد مقدمة

وأكد أن من لا يمتلك القدرة المالية لا يجب عليه الحج، مشددًا على أن من كانت عليه ديون مستحقة السداد فعليه الوفاء بها أولًا، لأن حقوق العباد مقدمة على غيرها، كما شدد على ضرورة أن تكون نفقات الحج من مصدر مشروع ومال حلال، مستندًا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب.

أداء الحج رغم صدق النية

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، حديثه بالتأكيد على أن من حالت ظروف خارجة عن إرادته دون أداء الحج رغم صدق نيته، مثل عدم الحصول على تأشيرة السفر أو عدم القبول ضمن الإجراءات التنظيمية، فإنه يؤجر على نيته الصادقة، موضحًا أن أبواب الخير والطاعات واسعة، خاصة خلال الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة، حيث تتضاعف الحسنات والأعمال الصالحة، داعيًا الله أن يرزق الجميع زيارة بيته الحرام وأداء الفريضة.