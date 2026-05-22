ريال مدريد يعلن رحيل نجمه رسميا عن الفريق

أعلن نادي ريال مدريد، رحيل النمساوي ديفيد ألابا، لاعب الفريق الأول عن الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ريال مدريد في بيان: “يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم وديفيد ألابا عن الاتفاق على إنهاء مسيرته كلاعب في نادينا بنهاية الموسم الحالي”.

وأضاف: “يرغب ريال مدريد في التعبير عن امتنانه وكل عاطفته تجاه لاعب كان جزءًا من فريق عاش واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا”.

وواصل: “دافع ديفيد ألابا عن قميصنا في 131 مباراة على مدار 5 مواسم، فاز خلالها بـ11 لقبًا: 2 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري الإسباني، 1 كأس الملك، و2 كأس السوبر الإسباني”.

بالنسبة لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قال: "يحمل ديفيد ألابا محبة جميع المدريديستا بسبب تفانيه وعمله وصورته الأيقونية في طريقنا نحو اللقب الرابع عشر، والتي رمزت إلى احتفال بالنصر وأصبحت جزءًا من تاريخ نادينا. ريال مدريد سيظل دائمًا بيته".

واختتم: “يتمنى ريال مدريد لديفيد ألابا وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، سيكرم ملعب سانتياغو برنابيو يوم السبت المقبل ألابا بمناسبة آخر مباراة في الدوري التي سيخوضها فريقنا”.