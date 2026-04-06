محافظ بورسعيد يؤكد زراعة الجزيرة الوسطى بطريق 15 سبتمبر وإقامة البرجولات الخشبية المضيئة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سير أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر بدءا من شارع السوق حتي شارع الجامعة بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، ومهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالطريق، والتي تشمل أعمال الرصف والتطوير الشامل بما يحقق السيولة المرورية إلى جانب زراعة وتجميل الجزيرة الوسطى، فضلا عن أعمال التنسيق الحضاري بما يسهم في إضفاء طابع جمالي مميز على المنطقة.

كما تشمل الأعمال إقامة برجولات خشبية مضيئة كل 100 متر بطول الشارع لتحقيق الاستفادة الجمالية والخدمية للمواطنين وتعزيز الإضاءة وتحسين المشهد العام وتنفيذ أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.



واكد المحافظ علي ضرورة تكثيف أعمال الري والصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المسطحات الخضراء، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك بالأرصفة المحيطة بالجزيرة الوسطى وفق أعلى معايير الجودة.

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكافة معايير الجودة في التنفيذ.