محافظ كفر الشيخ : جميلة يا بلدي تحسن الهوية البصرية وترفع كفاءة الشوارع

وجّه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود تنظيم الإعلانات وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، وذلك في إطار مبادرة «جميلة يا بلدي» الهادفة إلى تحسين الهوية البصرية والارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ أهمية تطبيق الضوابط القانونية المنظمة للإعلانات وفقًا لقانون الإعلانات ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع والطرق العامة، وإظهار المحافظة بصورة حضارية وجمالية تعكس حجم جهود التنمية والتطوير الجارية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف حملات إزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، وتنظيم أماكن الإعلانات القائمة بصورة موحدة ومنظمة، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متناسقًا، إلى جانب تخصيص مساحات إعلانية مجانية لدعم مبادرة «جميلة يا بلدي» والأنشطة المجتمعية والتوعوية.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ بدهان ورفع كفاءة الأسوار بمداخل المدن والشوارع الرئيسية والميادين العامة، وإزالة أي عبارات عشوائية أو كتابات غير لائقة تشوّه المظهر الحضاري والصورة البصرية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في خلق بيئة نظيفة ومنظمة تعكس الوجه الحضاري لكفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ بمراجعة جميع الإعلانات والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري وتعظيم الاستفادة من المنظومة الإعلانية، بما يدعم جهود تحسين البيئة البصرية ورفع جودة الحياة للمواطنين.