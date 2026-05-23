محافظ كفر الشيخ يهنئ نوال الرفاعي بذهبية أفريقيا لرفع الأثقال

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، البطلة نوال الرفاعي، لاعبة منتخب مصر ونادي الإرادة والتحدي بكفرالشيخ، لحصولها على الميدالية الذهبية في منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية لوزن «55 كجم»، بعد منافسة قوية تغلبت فيها على بطلة العالم النيجيرية، خلال البطولة الأفريقية المفتوحة المقامة بمدينة وهران بالجزائر الشقيقة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يعكس إصرار واجتهاد البطلة، متمنيًا لها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر وكفرالشيخ في المحافل الرياضية القارية والدولية.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فوز البطلة نوال الرفاعي بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الأفريقية يؤهلها للمشاركة في أولمبياد 2028 بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أبرز إنجازاتها التي شملت التتويج ببطولة كأس العالم «فزاع الدولية» بدبي أعوام 2013 و2015 و2016، ودورة الألعاب الإفريقية بالكونغو، إلى جانب الميدالية الفضية في كأس العالم بشرم الشيخ 2024، والميدالية البرونزية في بطولة العالم بالقاهرة 2025 لوزن 55 كجم.

شهدت البطولة مشاركة 20 دولة هي الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غامبيا، غانا، اليونان، غينيا، العراق، إيران، الأردن، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، طوغو، وأوغندا، في واحدة من أقوى النسخ التنافسية للبطولة الأفريقية المفتوحة.