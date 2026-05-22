محافظ كفر الشيخ: افتتاح أكوا بارك مصيف بلطيم قريبا | صور

أكد المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تستعد لإطلاق «أكوا بارك شاطئ الزهراء» بمدينة مصيف بلطيم ضمن خطة تطوير شاملة وغير مسبوقة لاستقبال صيف 2026م.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يضم ألعابًا مائية وترفيهية حديثة، ومناطق عائلية آمنة، ومولات ومحال تجارية، ومناطق للخدمات والأنشطة الترفيهية، ليقدم تجربة صيفية متكاملة تناسب جميع الأعمار، وتضع مصيف بلطيم في مقدمة الوجهات الساحلية الأكثر جذبًا في مصر.

وأكد أن أعمال التطوير الجارية بالمصيف تستهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات والترفيه للزائرين، وتحويل مصيف بلطيم إلى مدينة سياحية عصرية تقدم خدمات نوعية متقدمة طوال موسم الصيف، بما يعزز مكانته كـ«مصيف العائلات» الأول على ساحل البحر المتوسط، ويجذب آلاف الزائرين يوميًا للاستمتاع بالشواطئ والخدمات والمناطق الترفيهية الجديدة.