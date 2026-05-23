تحرير 10 محاضر تموينية خلال حملة على المخابز والمحال بمركز كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية المكثفة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، والتي قامت بأعمالها بحي شرق وغرب المدينة، وقرى الحمراوي، ومحلة موسى، ومحلة القصب، وقرية الخادمية، حيث تم المرور مخابز رغيف العيش المدعم، ومحلات السوبر ماركت، وتم تحرير عدد 10 محاضر متنوعة خلال أعمال الحملة.

يأتي هذا استمراراً لاستعدادات الوحدة المحلية بكفر الشيخ، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على جميع المخابز، والأسواق، وتحرير محاضر لجميع المخالفين، وتحقيق الانضباط لدى جميع المخابز للتأكد من وزن رغيف العيش، وجودته.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار الحملات التموينية بصفة يومية بنطاق حي شرق وغرب، بالتوازي مع الحملات التموينية بجميع قرى مركز كفر الشيخ، وتحقيق الانضباط والالتزام بوزن وجودة الرغيف.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق، ومحمد زكريا، رئيس حي غرب، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية الحمراوي، ومحمد توفيق، رئيس قرية محلة موسى، وعبد العظيم الهني، رئيس قرية محلة القصب، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية الخادمية، ودكتور محمد عبد القوي، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، والدكتورة فاطمة البستاوي، رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاته، مفتش تموين مركز كفر الشيخ.