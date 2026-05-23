تحرير 19 محضراً ضد المخابز البلدية المخالفة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، تحرير 19 محضر للمخابز البلدية بمدن وقري المحافظة، شملت نقص وزن، مواصفات، عدم نظافة، عدم إعطاء بون.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بضبط العمل ومراقبة المخابز البلدية والأسواق علي مدار اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ود. خالد البوهي وكيل المديرية.

وشدد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تعليماته، بمتابعة المخابز البلدية بصفة يومية لمنع التلاعب في رغيف الخبز البلدي المدعم، أو بيع الدقيق في السوق السوداء، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين تحقيقاً للصالح العام لأبناء المحافظة.