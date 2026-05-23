مياه كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس شريف سالم البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء مهندس شريف سالم البيلي، أن الشركة وضعت خطة متكاملة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى قد تطرأ خلال فترة العيد، مع استمرار العمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة بمحطات المياه والصرف الصحي، وغرف العمليات والخط الساخن، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة أن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ منتشرة بجميع الأفرع والمناطق، مع مراجعة جاهزية المعدات والسيارات وفرق التدخل السريع، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات خلال فترة العيد.

كما ناشدت الشركة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو أعطال من خلال الخط الساخن 125، والذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستفسارات والتعامل الفوري معها.