بورسعيد.. حصر كافة المساحات الفضاء بالمنطقة الصناعية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، بحصر كافة المساحات الفضاء داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

رافقه خلالها اللواء محمد بصلة رئيس المنطقة الصناعية،المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب والمهندسة احسان برمه مدير إدارة الطرق،والجهات المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه بحصر كافة المساحات الفضاء بالمنطقة الصناعية

واكد المحافظ على ضرورة إعداد قاعدة بيانات تشمل كافة الأراضي الفضاء، موضحا مواقعها ومساحاتها وإمكانيات استغلالها تمهيدا لطرحها وفق ضوابط واضحة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد محافظ بورسعيد بدعم الاستثمار الصناعي وتوفير المزيد من الفرص الجاذبة للمستثمرين، من خلال إتاحة أراضي مجهزة ومناسبة لإقامة مشروعات جديدة بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية.



ووجه محافظ بورسعيد الجهات المعنية بسرعة التنسيق فيما بينها لوضع آليات محددة لاستغلال تلك المساحات بالشكل الأمثل مع مراعاة التخطيط العمراني السليم واحتياجات المنطقة الصناعية المستقبلية.