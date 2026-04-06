محافظ بورسعيد يشدد على أهمية تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار بالمنطقة الصناعية .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

رافقه خلالها اللواء محمد بصلة رئيس المنطقةالصناعية،المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب والمهندسة احسان برمه مدير إدارة الطرق،والجهات المعنية.

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار بالمنطقة الصناعية

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال حول مراحل تنفيذ الاعمال، والتي تشمل الرصف، وأعمال البلدورات، ورفع كفاءة الطريق بشكل متكامل، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة مع تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد المحافظ علي أن تطوير ورفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من المشروعات الصناعية ودعم الاقتصاد المحلي.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة إنجاز الأعمال دون التأثير على حركة النقل داخل المنطقة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطرق خلال فترة التنفيذ.

كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجارية لضمان الانتهاء وفقًا للمعايير المحددة، بما يحقق السيولة المرورية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.