ضبط نصف طن أسمدة زراعية محظور بيعها بدمياط

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط باشراف المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بدمياط ، حملة تموينية

برفقة وكيل المديرية ومدير إدارة الحوكمة على المخابز.



وأسفرت عن ضبط نصف طن أسمدة زراعية محظور بيعها وتداولها وبالاضافه الي ضبط مخابز بلديه قامت بالتصرف في 3طن دقيق بلدي مدعم من حصتها

جاء ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط

كما تم ضبط نصف طن أسمدة زراعية محظور بيعها وتداولها وقد تم تحرير محاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي عباره عن 80كيلو جرام كبده و مفروم دجاج غير صالحه للاستهلاك الادمي

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة والعرض علي النيابة العامة

تم تحرير 50محضر تموينياً وجاري تكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.