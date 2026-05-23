تداول 9 سفن حاويات و67371 طن بضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28520 طن تشمل : 2100 طن مولاس و 1845 طن كسب فول صويا و 1763 طن علف بنجر و 3625 طن يوريا و 19187 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67371 طن تشمل : 3218 طن قمح و 28893 طن ذرة و 7500 طن فول صب و 1979 طن خشب زان و 9062 طن ابلاكاش و 8040 طن خردة و 6480 طن حديد و 2199 طن بضائع متنوعة .



بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1069 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 894 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 951 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170922 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50482 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4048 حركة .