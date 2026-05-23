وكيل تعليـم دمياط ينهي استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

​عقد "ياسـر عمـاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا لمناقشة اللمسات الأخيرة لاستعدادات المديرية لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمشاركة مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد وأعضاء لجنة النظام والمراقبة وحضور الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام و إيهاب المالكي مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات و أشرف سالم مدير إدارة الاحصاء.

​وشهد الاجتماع تأكيدا حاسما من "وكيل الوزارة" على جاهزية المديرية التامة حيث أعلن عن انتهاء امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية دون رصد أي مشكلات أو عوائق تشوب العمل، مؤكدا أن جميع المدارس تكثف جهودها حاليا بكامل طاقتها لإعلان النتائج بالمدارس مجانا وبشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

​وفيما يتعلق بمنظومة إدارة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، أشار "عمـاره" إلى أن لجنة الإدارة انتهت بالفعل من إعداد وتوزيع تكليفات المراقبة والملاحظة الخاصة بالمعلمين المشاركين وهي متواجدة حاليا داخل المدارس.

وفي الوقت نفسه شدد "وكيل الوزارة" على تكليف المطبعة السرية بالالتزام بأعلى معايير الدقة في أعمال الطباعة ومراجعة الوضوح الكامل لكافة أوراق أسئلة البوكلت لضمان سلامة سير اللجان.

​كما وجه "وكيل الوزارة" تعليمات للجنة النظام والمراقبة بضرورة الاستعداد الكامل والتنظيم الإداري المحكم لبدء أعمال الكنترول وفق الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية لمنع حدوث أي تجاوزات وبما يضمن حقوق جميع الطلاب.

​وفي ختام الاجتماع حرص "وكيل الوزارة" على توجيه رسالة طمأنينة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة مؤكدا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة ولن تخرج عن المنهج الدراسي المقرر خلال الفصل الدراسي الثاني بالإضافة إلى التزامها بالتقييمات الأسبوعية والشهرية التي تدرب عليها الطلاب ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة من مستشاري المواد بوزارة التربية والتعليم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.