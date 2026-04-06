محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة لتوفير احتياجات المواطنين

تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سوق بورفؤاد الحضاري بمدينة بورفؤاد، للوقوف على انتظام العمل بالسوق ومدى الالتزام بالمعايير الحضارية والتنظيمية.

رافقه خلالها الاستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق ، والجهات المعنية.

وتفقد المحافظ السوق واطمأن على توافر السلع وجودتها مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة بما يضمن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عن الحفاظ على الشكل الحضاري للسوق.

أبو ليمون :يشدد علي رفع كافة الاشغالات بمحيط السوق

وأكد محافظ بورسعيد علي تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المرافق داخل السوق مؤكدا علي ان الأسواق الحضارية تمثل أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات وتوفير بيئة منظمة وآمنة لكلا من البائع والمواطن.

كما شدد المحافظ برفع كافة الإشغالات والتعديات بمحيط السوق بشكل فوري ومنع عودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية للسوق والتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يحقق الانضباط داخل السوق ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد.