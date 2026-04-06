الداخلية تنفى إستيلاء قوة أمنية على شاشات من محل خالف مواعيد الغلق

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج تضمن الزعم بقيام ضابط شرطة حال تواجده داخل أحد محال للألعاب الإلكترونية بتوجيه القوة المرافقة له للإستيلاء على شاشات العرض المتواجدة بدعوى عدم إلتزام القائمين على إدارة المحل بمواعيد الغلق الرسمية.

وأكد مصدر أمنى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو رئيس إحدى الوحدات المحلية بقنا وأنه كان يمارس عمله فى متابعة إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدن مصداقيتها .. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.