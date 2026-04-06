محافظ المنوفية: ضبط 18طن ملح طعام وأسمدة مغشوشة بسرس الليان| صور

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة علي كافة المنشآت الصناعية وتعزيز جهود التصدي لكافة صور الغش التجاري ومواصلة مكافحة الفساد وضبط المتلاعبين بصحة وحقوق المواطنين.

أشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلي أنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة من خلال إدارة الرقابة التجارية والتموينية بالمديرية ، وذلك بالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ، وتمكنت من استهداف كيان مخالف لإنتاج الأسمدة الزراعية ومزاولة النشاط بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية وهمية لتضليل المستهلكين بقصد التربح بدون وجه حق.

وأسفرت الحملة عن ضبط :

١٣ طن ملح طعام مجهول المصدر.

٥ طن مواد خام مجهولة الهوية.

١٥٠٩ عبوة بلاستيكية مختلفة السعة من الأسمدة بدون أي بيانات مدونة عليها.

١٧٩ شيكارة أسمدة مختلفة الأوزان منتج نهائي غير مطابق للمواصفات.

ماكينة لحام حراري وميزان إلكتروني ، بالإضافة إلى آلاف العبوات الفارغة ومستلزمات الإنتاج والملصقات التي تحمل علامات تجارية وهمية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري لضمان وسلامة المنتجات المتداولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.