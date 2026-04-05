مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة مع آخر بمدينة تلا في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع شخص في مشاجرة بمدينة تلا.

وبالانتقال تبين مصرع «أحمد ع. ا» 41 عامًا، على يد «محمد. ا. ز»، خلال مشاجرة بينهما تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض سكين ما أسفر عن إصابته إصابة قاتلة، وتم نقله إلى مستشفى تلا إلا أنه وصل جثة هامدة.

وتكثف قوات مباحث مركز تلا جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما تنتظر أسرة الفقيد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن من مستشفى تلا المركزي، تمهيدًا لتشييع الجثمان خلال الساعات القليلة المقبلة.