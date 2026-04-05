محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى أشمون الجديدة

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمركز طب الأسرة بشما للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون ، رافقه الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور وائل عمران مدير الإدارة الصحية بأشمون ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتفقد محافظ المنوفية منظومة العمل بمركز طب الأسرة ، واستفسر عن خطة تنظيم العمل واطلع على دفاتر المترددين والخدمات التي يتم تقديمها ومنها " الأسنان ، الألف يوم الذهبية ، طب الأسرة ، أطفال ، صيدلية نفقة الدولة ، المبادرا ت الرئاسية ، المشورة ، كبار السن " وغيرها من الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين بقرى الريف ، واستفسر عن مراحل تقديم الخدمات للمواطنين وتسجيل الحالات على قاعدة البيانات لعدد من الأقسام الطبية.

وخلال تفقده ، قرر محافظ المنوفية صرف دعم مالي ومواد غذائية لعمال النظافة بالمركز دعماً لهم ، فيما استفسر عن إجمالي القوة البشرية لأطقم الأطباء والاسنان والصيدلة وأجري حواراً مع عدد من المرضي للاطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة لهم ، كما إستمع المحافظ لشكوي مواطن عن حالته الصحية ، موجهاً مدير المديرية بتوفير أخصائي عظام لضمان تقديم خدمات أفضل ، هذا ووجه المحافظ رئيس المدينة باتخاذ اللازم نحو إنشاء مطبات صناعية خلال أسبوع بطريق النجار - مدخل قرية شما استجابة لشكوي الأهالي وحفاظاً علي أرواح المواطنين .

كما تفقد محافظ المنوفية مستشفي الليونز لطب العيون للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، حيث تم تفقد عيادة الرمد ومخزن الأدوية والصيدلية واستفسر عن نوعية وجودة الخدمات الطبية وعدد المترددين بعيادة الأسنان وآلية ومراحل التعقيم للأدوات المستخدمة بالقسم وتوافر الأدوية والمستلزمات ، وأجري حواراً مع المرضى للتأكد من توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم .

فيما تفقد محافظ المنوفية المجمع الطبى الشامل للهيئة العامة للتأمين الصحي بأشمون لمتابعة انتظام سير العمل ، حيث تفقد المحافظ عدد من الأقسام والعيادات المختلفة واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد وخطة توزيع الأعمال بالمجمع ، وتابع مراحل تأدية الخدمة ، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، ومشيراً إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي إجراءات وقرارات تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي وتسهيل إجراءات صرف العلاج لكبار السن تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل .

وخلال جولته ، وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للري بشأن تطهير ورفع كافة المخلفات بمصرف سبل استجابة لشكاوى الأهالى لتحسين البيئة والإرتقاء بالمظهر الحضارى .

وأختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى أشمون الجديدة والتي تضم 4 طوابق بطاقة استيعابية 272 سريراً تشمل 196 سرير إقامة داخلية، و44 سرير رعاية مركزة، و42 حضانة للمبتسرين ، إلى جانب 5 غرف عمليات وغرفة منظار جهاز هضمي و21 عيادة خارجية متخصصة و56 ماكينة غسيل كلوي ووحدة قسطرة قلبية و5 أسرّة عناية بالحروق و10 أسرّة إقامة حروق ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتخفيف العبء عن المواطنين.