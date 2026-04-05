محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات أشمون العام والحميات ويحيل المتغيبين للتحقيق

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى حميات أشمون لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تفقد محافظ المنوفية غرف الاستقبال والملاحظة والصيدلية وقسم الكيمياء والهيماتولوجى ووحدة الأشعة المقطعية الجديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها ، وأستفسر عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج على نفقة الدولة ، وحجم التردد على جهاز الأشعة المقطعية الجديد ، كما استفسر عن آليه خطة عمل الصيادلة لضمان توزيعهم لتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية بما ينعكس إيجابيًا في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، وأشاد المحافظ بمستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة .

كما تفقد محافظ المنوفية الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى أشمون العام، حيث تم تفقد وحدة قسطرة القلب والعناية، الأشعة المقطعية ،عيادة العظام و الباطنة ،معمل الدم ،عيادة المخ والأعصاب (وحدة السكتة الدماغية وعناية الكلى)، واطمئن علي الحالة الصحية لعدد من المرضي ومستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ،فيما استفسر المحافظ عن الموقف التشغيلي للأجهزة الموجودة بالعيادات وخطة الصيانة الدورية لها بما يضمن تأدية الخدمات الطبية بشكل مستمر ، موجهًا بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية الشاملة للمرضى، وبيئة علاجية مناسبة تضمن راحتهم وسلامتهم.

وخلال تفقده للمستشفيات ، قرر محافظ المنوفية إحالة 29من المتغيبين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم الوظيفي، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في المنظومة الصحية وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.