الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة صرف شما باستثمارات 300 مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية

أجري اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أشمون ، تابع خلالها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه  طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

بدأت الجولة ، بتفقد محافظ المنوفية توسعات محطة معالجة صرف صحي شما والمقامة على مساحة إجمالية 6 أفدنة بطاقة استيعابية 10 آلاف م3/ يوم ، لخدمة 100 ألف مواطن  ، بإستثمارات 300 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 98 % للأعمال المدنية وسيخدم المشروع قري طهواي وشما ورملة الانجب والمقرر دخولها الخدمة في سبتمبر القادم ، حيث إستمع المحافظ الي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع ونسب التنفيذ ، ووجه بتسريع وتيرة العمل والمتابعة الميدانية المستمرة وتذليل العقبات للإنتهاء منه وفق التوفيتات الزمنية المحددة .

فيما تفقد محافظ المنوفية توسعات محطة معالجة صرف صحي سمادون المقامة علي مساحة 5 أفدنة لخدمة ما يزيد عن 12 قرية مجاورة، بطاقة إستيعابية 15ألف م3 / يوم ، ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل بحصر كافة المحطات الأقل نسب معدلات تنفيذ تمهيداً لمناقشتها خلال الإجتماع الدوري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف علي المعوقات وإيجاد حلول فورية وعاجلة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع وخاصة محطات سمادون وشما وطليا وسبك الأحد بأشمون وسلامون بحري بالشهداء ، وأكد المحافظ أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي أحد الملفات التي تقع علي رأس أولوياتي ، كونه قطاع حيوي وهام يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

وخلال جولته ، تفقد محافظ المنوفية سوق سمادون النموذجي بطاقة 39 باكية للوقوف علي الحالة العامة، حيث تلاحظ إستغلال أحد المستأجرين باكيات أكثر من المخصصة له بالمخالفة ، وعلي الفور  كلف المحافظ رئيس المدينة بفحص الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً وإخلاء الباكيات المخالفة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أولت اهتماما كبيراً ببناء الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل، وذلك في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات التنموية تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة .

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

أقمار الأرصاد ترصد سحب السلوم.. طقس متقلب يجمع بين الأمطار والرمال والحرارة غدا

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

