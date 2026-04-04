محافظ المنوفية يشارك في حفل زفاف عروسين يتيمين ويهديهما دعما ماليا| صور

شارك اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مساء اليوم في حفل زفاف عروسين أيتام من أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، فرحتهم في إتمام زواجهما ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية للأيتام والاسر الأولى بالرعاية ومساندتهم بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم ومساندة الأيتام وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، وبما يعزز فرص دمجهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.

وحرص المحافظ على مشاركة العروسين لحظات فرحتهما والتقاط الصور التذكارية معهما وسط أجواء من السعادة والبهجة، مؤكداً أن تلك اللفتات الإنسانية تعكس قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها المجتمع المصري، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

من جانبهما، أعرب العروسان عن بالغ سعادتهما وامتنانهما لمشاركة محافظ المنوفية لهما فرحة زفافهما، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهما، ومقدمين خالص الشكر والتقدير للمحافظ على اهتمامه ورعايته وحرصه على مشاركة الأيتام أفراحهم ومناسباتهم المختلفة.