سقطت سيارته في بحر القاصد.. جنازة مهيبة لطبيب أسنان في المنوفية

شيع العشرات من أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية جثمان طبيب الأسنان أحمد فريد يوسف في جنازة شعبية مهيبة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الراحل وسط حالة من الحزن وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة .

جاء ذلك عقب وفاته في حادث سقوط سيارته في بحر القاصد على طريق مليج.

وأكد الأهالي أن الطبيب الراحل كان يتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

وأضافوا أن وفاته كانت صدمة للجميع، حيث إن الطبيب الراحل كان معروفًا بكرمه وطيبة قلبه وحسن تعامله مع الجميع.

وأصدرت نقابة أطباء الأسنان في محافظة المنوفية بيانًا تنعى فيه الطبيب الراحل، جاء كالتالي:

"إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى نقابة أطباء الأسنان بالمنوفية الدكتور أحمد فريد يوسف، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون."