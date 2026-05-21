تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل مباراة الفيحاء، في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء في دوري روشن

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - روبن نيفيز.

خط الوسط: ناصر الدوسري - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم - ماركوس ليوناردو - سلطان مندش.

ويعوض الدولي سلطان مندش، غياب القائد سالم الدوسري، بسبب الإصابة التي لحقت بسالم في الفترة الأخيرة.

 

موقف الهلال في الدوري قبل المباراة

ويدخل الهلال هذه المواجهة المصيرية وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 81 نقطة، وبفارق نقطتين خلف المتصدر نادي النصر (83 نقطةً)، حيث يرفع الزعيم شعار الفوز ولا شيء غيره للوصول إلى النقطة 84، مع انتظار هدية ثمينة وسقوط تاريخي لغريمه التقليدي النصر أمام ضمك في نفس التوقيت، لقلب الطاولة واعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري المحلي في الأمتار الأخيرة.

 

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشنو القنوات الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والفيحاء المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على أن تتولى شبكة قنوات "ثمانية" الفضائية نقل أحداث اللقاء ومجرياته بشكل حصري ومباشر للمتابعين.

 

تاريخ مواجهات الهلال والفيحاء في دوري روشن

وتكشف البيانات الرقمية لتاريخ مواجهات الفريقين في عهد دوري المحترفين عن تفوق ملحوظ لصالح نادي الهلال؛ حيث التقى الطرفان في 15 مباراة.

نجح الأزرق العاصمي في تحقيق الفوز خلال 10 مواجهات، في حين لم يتذوق الفيحاء طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات، وسجل الهجوم الهلالي 27 هدفًا مقابل 8 أهداف فقط لـ "فهود المجمعة".

