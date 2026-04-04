محافظ المنوفية يفاجئ مجمع مواقف شبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة المقررة

فاجئ صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مجمع مواقف شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير ، وذلك في إطار مروره المفاجئ للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تابع محافظ المنوفية الالتزام بالتعريفة المقررة وانتظام حركة النقل بعدد من خطوط السير ، فيما أجري حواراً مع عدد من السائقين والمواطنين للاطمئنان علي الحالة العامة ، مؤكداً على ضرورة عدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ، موجهاً مدير مشروع المواقف ومدير إدارة المرور بالمتابعة المستمرة بكافة المواقف على مستوى المحافظة والتواجد الميداني بالشارع ، مشدداً على ضرورة الالتزام بتعليق استيكرات على سيار

ات الاجرة بالتعريفة المقررة.

شدد محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات الرقابية المفاجئة على المواقف بنطاق المحافظة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وضبط المخالفين والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.