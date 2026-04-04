بنطلع كل يوم علشان 200 جنيه وأصحابي ماتوا قدامي.. تفاصيل مبكية للناجي من حادث المنوفية

خرج مصدوما من المستشفي غير مصدقا لما حدث من وفاه اصدقاءه اثناء عودتهم من العمل في حادث ماساوي علي طريق السادات ليلقي 9 عمال مصرعهم في تصادم بين سيارتين جامبو واخري ربع نقل.

محمود ابراهيم الشريف الناجي من حادث المنوفية والذي هز ارجاء المحافظة بعد مصرع 9 من ابناءها والذي اصيب بكدمة في الصدر واشتباه كسر في الساعد الايسر.

خرج محمود من المستشفي املا في ان يلحق بجنازة اصدقاءه الذين قال عليهم “ كنا بنقسم اللقمة سوا”.

وقال محمود، انهم يعملون عمال في مزرعة دواجن يخرجون يوميا من اجل 200 جنيها يومية يخرجون ويعودون فجرا هو ومجموعة من شباب القرية املا في لقمة العيش والرزق الحلال.

واضاف، انهم فوجئوا بسيارة جامبو في وجههم تسير عكس الاتجاه اصطدمت بهم اثناء سيرهم علي الطريق، مؤكدا انه فقد الوعي وقت وقوع الحادث وفاق ليجد كل زملاءه من كانوا معه في صندوق السيارة جثث هامدة.

وتابع الناجي من حادث المنوفية، انه حتي الان لا يصدق ما حدث وان الجميع راح في غمضة عين، قائلا “ كانوا اصحابي وحبايبي أكترهم مصري جاري واخويا متربيين سوا وكنا لنخرج للشغل سوا”.

واوضح انه كان يتمني ان يحضر وطالبهم في المستشفي بالخروج لحضور جنازتهم وخرج ولكن لم يلحقهم.

واشار الي انهم شهداء لقمة العيش الجميع يخرج من اجل ابناءه سائلا لهم الرحمة والمغفرة والصبر له ولاسرهم..

شيع العشرات من أهالي قرية طنوب بمركز تلا في محافظة المنوفية، جثامين 9 من أبناء القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين في ملعب القرية وتم تشييع الجثامين إلي مثواهم الأخير في مقابر اثرهم.

جاء ذلك عقب مصرعهم في حادث علي طريق السادات أثناء توجههم الي عملهم بمزرعة دواجن بالسادات يستقلون سيارة ربع نقل وحدث التصادم مع سيارة جامبو تسير عكس الاتجاه.