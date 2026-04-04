رفع درجة الاستعداد.. حقيقة وجود تمساح بمنطقة بير شمس في المنوفية

قاد فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية في تحرك ميداني عاجل بمرافقة لجنة مشتركة تضم ممثلي الطب البيطري، والمصالح المختصة، ولجان شؤون البيئة بطنطا وبمرافقة محمد عزت نائب رئيس المركز لشؤن القرى وسعيد قطب رئيس الوحدة المحلية ببهناى، وذلك للوقوف على حقيقة وجود تمساح بمنطقة بير شمس واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وشهدت المنطقة تنفيذ أعمال تمشيط موسعة شملت محيط بير شمس والمناطق المجاورة، مع فحص دقيق لكافة المواقع المحتمل تواجد أي كائنات خطرة بها، وذلك في إطار الحرص الكامل على سلامة المواطنين وعدم التهاون مع أي بلاغات تمس الأمن البيئي أو السلامة العامة.

وأكدت الجهات المعنية أن أعمال المتابعة مستمرة على مدار الأيام المقبلة، مع رفع درجة الاستعداد وتكثيف التواجد الميداني، لحين التأكد التام من خلو المنطقة من أي مخاطر محتملة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حال رصد أي مستجدات.

ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات القيادة التنفيذية بضرورة التعامل الجاد مع ما يتم تداوله من شكاوى أو بلاغات، مع التحقق الميداني الدقيق، وطمأنة المواطنين من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.