محافظ المنوفية يكرم الأم المثالية الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

كرم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، الأمهات المثاليات الحاصلات على المراكز الأولى بمسابقة الأم المثالية لعام 2026، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم، بحضور صبري عبد الحميد البقيري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

شمل التكريم عصمت أحمد عبد الحليم، أم طبيعية، من ناحية سرسنا بالشهداء، الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة.

كما تم تكريم نفيسة الليثي أحمد سالم، أم طبيعية، من بركة السبع، حاصلة على المركز الثاني على مستوى المحافظة.

وصباح معوض محمد صالح، أم لابن من ذوي الهمم، من شبين الكوم، حاصلة على المركز الثالث على مستوى المحافظة.

وبشرى محمد عبد ربه عمارة، أم بديلة، من الباجور، حاصلة على المركز الرابع على مستوى المحافظة.

وتم تسليمهن شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن.

ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لهن لما قمن به من جهد وتضحية لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء.

فيما أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المتقدمات للمسابقة بلغ 13 سيدة، تم استبعاد 5 منهن لعدم انطباق الشروط، وتنافست 8 سيدات، وتم اختيار 4 منهن من قبل اللجنة المشكلة برقم 69 لسنة 2026 لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، وتم تصعيدهن للوزارة.

وخلال التكريم، هنأ محافظ المنوفية الأمهات المثاليات بعيدهن، وحرص على الاستماع لقصة كفاح كل أم على حدة وما قدمته من تضحيات ومسيرة عطاء من أجل تربية أبنائهن حتى وصلوا لأعلى المراتب.

وأكد أن تكريم اليوم ليس تكريما لأشخاص بل تكريماً لنماذج عديدة متواجدة في كل بيت وأسرة مصرية قدمن وما زلن يقدمن المثل الأعلى والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها.