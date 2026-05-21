الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يوم بـ يومه.. زاب ثروت وحودة بندق يشعلان الصيف بـ ديو جديد

سعيد فراج

أطلق نجم الراب زاب ثروت، بعد مشاركته لأول مرة المطرب حودة بندق، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، ديو أغنية جديدة، بعنوان "يوم بـ يومه"، وهي الآن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.. الأغنية من كلمات زاب ثروت و جوكر، وألحان زاب ثروت وحودة بندق، وتوزيع موسيقى ماهر الملا. 

أغنية يوم بــ يومه

أغنية "يوم بــ يومه"، تتناول فكرتها الواقع الحالي، وطبيعة الحياة، وتعكس الهموم والظروف التي يعيش فيها عدد كبير من الناس، وضغوط الجو السائد، ومحاولات الهروب من المشكلات، بالتحمل وعدم الانحناء.

الجدير بالذكر ان المطرب حودة بندق والرابر زاب ثروت قاما بالتشويق لأحدث أعمالهما "يوم بـ يومه"  وذلك بنشر فيديو عبر حساباتهما الرسمية على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، يجمع بينهما، أثناء تواجدهما فى الاستوديو، وهما يستعدان للتسجيل  وكتب حودة تعليقا طريفا: " كان نفسي اعرف أسيطر عليه و نعمل اغنية مفرفشة بس مقدرتش".. وعلق زاب : "حلو اللحن ده يا حوده".. وأثار الفيديو اهتمام عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وتفاعلوا معه وقاموا بكتابة التعليقات الإيجابية، والتي من بينها " الله يا حبايب قلبي".. "مستني اسمع جداً".. "في جمدان جي".. وغيرها من التعليقــات.. تقول كلمات أغنية "يوم بـ يومه":..

في ساقيه
ودورنا نصيبنا قدرنا
وتهنا في دنيا ماليها وصف
طريقنا بيلف بينا لاف
الساعة السابعة بصحي
وبفتح عيني بقول ياريت
يا دنيا تجربي الليلة تراضيني
بكوي و بوضب معاد نزولي قرب
بهرب في سكوت طويل وأنا في سيجارتي الصبح بشرب
8 نازل علي السلم انا وابن جارتي
قالولي لما تكبر هصحي وانام براحتي
بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني

كان زماني

فضحكت تاني اد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والأحلام والأماني
8 ونص بلم الناس الأجرة وكل يوم أقول انا مش هساعد حد بكره
وارجع اتدخل عشان انا بحسب اسهل
لو كنت حسبتها بالعقل كانت حياتي هتبقي أجمل
9 نزول من أول مواصلة هكمل باقي ماشية سلك كهربا في دماغي فصلة
واصل متأخر تعبان وطالع عيني
بحاول ادخل بسرعة قبل ما مديري يناديني
لكن ازاي تعدي علي حارس حدود الشركة
حقاني ف كل حاجة الا ف مصلحتك ووقتك انت
اخدت كلمتين ف جمبي حطيتهم في الجيب
بحوش العتاب اكتر ما بحوش الجنيه
في ناس هنا احق منه واحسن منه وأشطر بيضحكوا له ف وشه ومحدش بيطيقه اصلا


بنقول تمام قادرين نعيش
بس العيون دي ما بتداريش
نستقوى ااااه ما ننحنيش
لازم نداري في ضعفنا

مستحملين و لعله خير
وفي القلوب شايلين كتير
من غير جناح قادرين نطير بس الحياة بتهدنا

7 خلصت وخلصت من شغلي الجميل
مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير
سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت
تهت في الأغاني والأحلام اللي كانت
وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة
سواق بيشخط ف الركاب اكنه وصلهم جميلة
ولا ألف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة
زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا
لم نفسه و الركاب وقال على الله التوكل
كل لما بمشي في الحياة بحس روحي أتقل
بحس روحي أهبل صدقت ناس غريبة
وكنت فاكر نفسي أعقل وكنت فاكر نفسي بفهم
اتلهيت في فيديوهات بتقولي ركز ع اللي جاي
عايز تنجح هتنجح طب قوللي ازاي؟
عالم كدابة نص مدعين النجاح ونص مدعين كئابة

الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة
الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة
مانا عارف ده فلسة متبت في الحياة
كتير بني أدم ساكت بس جواه اللي جواه

قولت أمان قادرين نعيش
بس العيون دي مبتداريش
نستقوى أااااه و مننحنيش
لازم نداري في ضعفنا
مستحملين ولعله خير
وفي القلوب شايلين كتير
من غير جناح قادرين نطير
بس الحياة بتهددنا

تسعة بالتمام وصلت لجراج الأحلام
هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام
هنا دخان من غير لحمة
فوضي من غير زحمة
رهانات كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة
صالة كازينو شيبسي وساندوتش فينو
موضوع جدال جديد لازم يوماتي نكون فاتحينه
عشان الليلة تطول نقعد نجادل أكتر
نهرب في جدالنا سوا
بدل ما نجادل حد أكبر
و أهي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع
مش هعيط حوت أخلص من عيني كل الدموع
مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا
في اللي بيهرب عندو واللي بيهرب من ماضيه
ف اللي خسر من الدنيا بيست والمسؤلية بتناديه
هنا بنهرب من الواقع نهرب من المضارع
راح ما بين شفتين أو جولتين نرجع نصارع

وفي إيدنا إيه قصرنا فيه ماعملناش
ده مفيش طريق ف الدنيا إحنا مخدناهوش
راحتنا فين دايخين عليها مشوفناش
دنيا الكفاح جرينا فيها جري الوحوش. 

زاب ثروت حودة بندق المطرب حودة بندق

