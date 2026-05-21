ريهام عبدالغفور تستعيد ذكريات والدها برسالة مؤثرة: الأب هو الأمان الحقيقي

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن حالة الحزن والحنين التي تعيشها بعد رحيل والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، مؤكدة أن وجود الأب داخل الأسرة يمثل مصدر الأمان الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه.

وشاركت ريهام عبدالغفور متابعيها عبر حسابها على “فيسبوك” رسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن اشتياقها الكبير لوالدها قائلة: “منذ أن مات أبى وأنا أتمنى ألا يموت الآباء أبدًا، لا أُريد أن يشعر أحد بسوء هذا الشعور، أصبحت أنظر للآباء نظرة حب عظيمة، أود أن أخبر العالم أن الأب هو الأمان، وأن استشعار وجود الأب فى البيت هو مرادف للطمأنينة، وأن بغيابه ستنقلب حياتك رأساً على عقب.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.

تكريم ريهام عبدالغفور

وفي ليلة مميزة من ليالي الفن الهادفة، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، وذلك عن دورها المميز في مسلسل ظلم المصطبة الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وحقق إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وجاء التكريم تقديرًا للأداء القوي الذي قدمته ريهام عبد الغفور، حيث نجحت في تجسيد شخصية إنسانية مركبة، عكست من خلالها قدرتها الكبيرة على التعبير عن التفاصيل الدقيقة والانفعالات الصادقة، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الموسم الدرامي.

وخلال صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، استُقبلت ريهام عبد الغفور بتصفيق حار من الحضور، في مشهد عكس مكانتها الكبيرة داخل الوسط الفني، وتقدير زملائها لمسيرتها التي تتسم بالتنوع والاختيارات المميزة.

وفي كلمتها، وجهت ريهام عبد الغفور الشكر إلى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، مشيدة بدوره الكبير في دعم الفن الهادف والارتقاء بالذوق العام من خلال هذا المهرجان العريق.

كما حرصت على إهداء الجائزة إلى روح والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مؤكدة أنه كان الداعم الأكبر لها في مسيرتها الفنية، وقالت في كلمات مؤثرة إن كل ما وصلت إليه هو نتيجة دعمه وإيمانه بموهبتها.