السيرة أطول من العمر .. ريهام عبد الغفور تكشف عن نصائح والدها لها

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن النصحية التي كان والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ينصحها بها دومًا.

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: والدي كان دائمًا ينصحني بان السيرة أطول من العمر، ان الشخص لابد وان يترك آثر نبيل في المحيطين به.

واستكملت ريهام عبد الغفور: اما على المستوي المهني فكانت نصيحته الدائمة لي ان الفنان لابد وان يحترم جمهوره وعمله.

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو فيلم برشامة، والذي يعرض حاليًا في السينمات المصرية.

وفيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت.