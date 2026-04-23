رشا حسني تمثل مهرجان القاهرة السينمائي في صالون المبرمجين ببكين

في خطوة تعكس الحضور القوي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شاركت الناقدة رشا حسني، مبرمجة المهرجان لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كمتحدثة في "صالون المبرمجين" ضمن فعاليات مهرجان بكين السينمائي الدولي. جاءت الجلسة النقاشية تحت عنوان "من معايير الاختيار إلى الاتجاهات الإبداعية".



تأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي وعدد من المهرجانات في الصين، وعلى رأسها مهرجان بكين السينمائي الدولي. ويسعى المهرجانان إلى تنشيط اتفاقيات التعاون السارية بينهما، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات، وتنسيق لجان التحكيم، وعرض الأفلام. وتمتد هذه الجهود لتشمل اتفاقيات تآخي مع مهرجانات أخرى مثل مهرجان جزيرة هاينان، وبحث شراكات إعلامية مع مجموعة الصين للإعلام.



وفي هذا السياق، أكد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن هذا التواجد الدولي يأتي ترجمةً حقيقيةً لاستراتيجية إدارة المهرجان الهادفة إلى توسيع دائرة التأثير وبناء جسور تواصل فعالة مع صناع السينما في العالم. وأوضح أن الإدارة تعتمد سياسة منهجية في توزيع مهام العمل على جميع أعضاء فريق البرمجة، لضمان مشاركة المهرجان وتمثيله في أهم الفعاليات والمهرجانات الكبرى، مما يسهم في اكتشاف أحدث الإنتاجات السينمائية وتعزيز مكانة المهرجان في قلب الصناعة العالمية.



تضمنت الجلسة، التي امتدت لأكثر من ساعتين، حوارًا مهنيًا جمع رشا حسني بمبرمجي المهرجانات العالمية، وهم: كريستينا أشنبرينيروفا عضو لجنة اختيار الأفلام الطويلة بمهرجان روتردام، ونيكولاي نيكيتين المبرمج في مهرجان تالين بلاك نايتس، وجاكوب وونغ مدير مكتب صناعة السينما بمهرجان هونج كونج. وتناول المتحدثون الفلسفة الكامنة وراء برمجة الأفلام، والآليات التي تتبعها لجان المشاهدة والاختيار.

وشملت النقاشات دورة حياة الفيلم السينمائي بأكملها، انطلاقًا من مراحل التمويل والإنتاج، مرورًا بآليات العرض في المهرجانات الكبرى، وصولًا إلى تحديات التوزيع والبحث عن الجمهور. واستعرض المبرمجون التوجهات الإبداعية الحديثة التي برزت في الأعمال السينمائية خلال العام الماضي، وطبيعة الأفلام التي تبحث عنها المهرجانات المختلفة عند اختيار الأعمال لتعزيز هويتها الخاصة.



وشهدت الجلسة اهتمامًا واضحًا من الحضور، حيث طُرحت تساؤلات عديدة حول مهرجان القاهرة السينمائي وفرص عرض أفلامهم في دورته القادمة، مما يؤكد مكانة المهرجان كبوابة دولية مهمة.



واتسعت دائرة النقاش لتشمل قضايا أخرى تهم صناع الأفلام، مثل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى البصري واختيار الأفلام، والدور الذي تلعبه المهرجانات بوصفها منظومة تدعم المبدعين عبر توفير ورش العمل، وصناديق التمويل، وبرامج الإقامة الفنية. واختتمت الجلسة بتقديم مجموعة من النصائح العملية للمخرجين الشباب.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثًا سنويًا عريقًا يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويصنف باعتباره المهرجان الوحيد في المنطقة العربية وأفريقيا المسجل ضمن الفئة الأولى (A) في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وتسعى استراتيجية المهرجان لتعزيز مكانته دوليًّا وتوسيع قاعدته الجماهيرية لدعم الصناعة السينمائية وتبادل الثقافات.

*عن مهرجان بكين السينمائي الدولي*



يمثل مهرجان بكين السينمائي الدولي منصة رئيسية للتبادل الثقافي والسينمائي في قارة آسيا والعالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة السينما من خلال خلق فرص للتعاون المشترك، وتسليط الضوء على الإبداعات السينمائية، وربط صناع الأفلام بأسواق جديدة سنويًّا.