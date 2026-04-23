الإعلامية ياسمين سيف تعلن وفاة والدها

كشفت الإعلامية ياسمين سيف عن وفاة والدها خالد سيف.

وكتبت عبر حسابها على “فيس بوك”: "توفّى إلى رحمة اللّٰه تعالى حبيبى وظهرى وسندى فى الدنيا، والدي خالد سيف، اللهم اجعل صبره على ابتلائه ومرضه في ميزان حسناته، وارزقه الفردوس الأعلى، واغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان".

وقدمت المذيعة ياسمين سيف المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة لكشف تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان.