عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين سيف تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ياسمين سيف
ياسمين سيف

تقدم المذيعة ياسمين سيف المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام  يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالمجلس  الأعلي للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً لكشف تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان.

 

ويحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان ، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة السابعة.
 

txt

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح .. الثلاثاء

txt

فى الدورة السابعة.. العراق ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يذكر أن ياسمين سيف مقدمة برامج وإعلامية مصرية شابة، درست الإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة، وهي واحدة من أبرز الوجوه الشابة في الإعلام المرئي المصري على الرغم من صغر سنها ، وقدمت ياسمين عدداً من البرامج الفنية والاجتماعية، ومن البرامج التي تقدمها  "صباح الورد" و"الفن في البيت" و"ميدان الأوبرا"، على شاشة TEN TV  . 
يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

المسرح ياسمين سيف المجلس الأعلى للثقافة شرم الشيخ محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ترشيحاتنا

سفير الأردن عبر تويتر: العرب يفخرون باستضافة مصر لقمة المناخ

شاهد | لحظة استقبال السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا في قمة المناخ

لندن تفتح النار على نفسها.. الصين تحذر من زيارة وزير بريطاني لـ تايوان

حياة كريمة .. الصحة تطلق9 قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج بالمجان

٢٦ ألف مشارك .. إقبال واسع من الوفود على تفقد أجنحة ومعارض قمة المناخ

موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمة صادمة | وصف من فيفي عبده لفنانة يقلب السوشيال .. وشاهد الرد

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

مع بداية الشتاء.. أرخص وصفات تقشير البشرة وترطيبها

هاني الناظر يحذر من تناول الليمون في هذه الحالة

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ