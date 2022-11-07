ياسمين سيف تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تقدم المذيعة ياسمين سيف المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءً لكشف تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان.

ويحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان ، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة السابعة.



يذكر أن ياسمين سيف مقدمة برامج وإعلامية مصرية شابة، درست الإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة، وهي واحدة من أبرز الوجوه الشابة في الإعلام المرئي المصري على الرغم من صغر سنها ، وقدمت ياسمين عدداً من البرامج الفنية والاجتماعية، ومن البرامج التي تقدمها "صباح الورد" و"الفن في البيت" و"ميدان الأوبرا"، على شاشة TEN TV .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.