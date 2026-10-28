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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا .. الزمالك وبيراميدز يترقبان منافسيهم في دور المجموعات

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية نحو قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، بعد اكتمال قائمة الأندية الـ16 المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني، حيث يمثل الزمالك وبيراميدز الكرة المصرية في البطولة القارية.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر إقامة مراسم القرعة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرا لتوزيع الفرق المتأهلة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، في بداية مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب الأفريقي.

قائمة المتأهلين إلى دور المجموعات

وضمت قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأسماء التالية:

1. الزمالك المصري.
2. بيراميدز المصري.
3. الهلال السوداني.
4. بترو أتلتيكو الأنجولي.
5. النادي الإفريقي التونسي.
6. كولومب سبورتيف الكونغولي.
7. الترجي التونسي.
8. نواذيبو الموريتاني.
9. حوريا الغيني.
10. المغرب الفاسي.
11. مولودية الجزائر.
12. أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
13. نهضة بركان المغربي.
14. سيمبا التنزاني.
15. ويليت الأنجولي.
16. يانج أفريكانز التنزاني.

ويترقب الزمالك وبيراميدز ما ستسفر عنه القرعة لتحديد منافسيهما في دور المجموعات، وسط تطلعات الفريقين لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب، في ظل وجود عدد من الأندية صاحبة الخبرات الأفريقية الكبيرة ضمن قائمة المتأهلين.

الزمالك بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

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