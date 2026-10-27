محمود شوقي يكشف عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية



كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن مواعيد إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رسميًا - تقام قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية ظهر الغد الساعة 2 وقرعة دورى أبطال أفريقيا الساعة 3».

حيث تترقب جماهير الكرة الإفريقية والعربية غدًا الأربعاء انطلاق مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، والتي تقام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة.

وحسب الجدول المعلن، تنطلق قرعة كأس الكونفيدرالية في تمام الساعة الثانية ظهراً، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.