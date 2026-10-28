رجال أعمال إسكندرية تبحث مع وفد سيتشوان الصينية تعزيز التعاون المشترك

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، وفدًا صينيًا برئاسة تانغ جيلان، نائب رئيس جمعية شعب مقاطعة سيتشوان للصداقة مع الشعوب الأجنبية، وبحضور شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والوفد المرافق لهما؛ لبحث فرص التعاون المشترك في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقة المتجددة.

وأدار اللقاء هيثم القيار، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والصين، لا سيما مع مقاطعة سيتشوان، مشيرًا إلى استعداد الجمعية لفتح قنوات للتواصل التجاري وإتاحة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركات الصينية أمام أعضائها، بالتنسيق مع إدارة العلاقات الخارجية.

وأضاف القيار ، أن الجمعية تضم نخبة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الموثوقين، بما يدعم إقامة شراكات ناجحة ومستدامة بين الشركات المصرية والصينية، كما دعا القنصل العام الصيني إلى المشاركة في الفعاليات المقبلة للجمعية.

مقاطعة سيتشوان تستهدف تعزيز التعاون الاستثماري مع الإسكندرية

من جانبها، دعت تانغ جيلان إلى إنشاء منصة مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية بين شركات الإسكندرية ومقاطعة سيتشوان، التي تُعد من أكبر المقاطعات الصينية من حيث النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن المقاطعة تضم 41 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا و31 قطاعًا تصنيعيًا، فضلًا عن 6 صناعات محورية تشمل تصنيع المعدات، والصناعات الغذائية والمنسوجات الخفيفة، والطاقة والصناعات الكيميائية، والمواد المتقدمة، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، إلى جانب نحو 19 ألف شركة ابتكارية.

وأشارت إلى تطلع الجانب الصيني إلى تعميق التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات والتكنولوجيا المتقدمة والموانئ، إلى جانب الثقافة والسياحة.

وأضافت أن مقاطعة سيتشوان ترتبط بأكثر من 230 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم 31 شركة مدرجة ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالميًا، فضلًا عن 104 خطوط جوية دولية، من بينها خط يربط مدينة تشنغدو بالقاهرة، وخطوط قطارات دولية تصلها بـ137 مدينة خارج الصين.

دعوة لوفد من رجال أعمال إسكندرية للمشاركة في معرض غرب الصين الدولي 2027

ووجهت تانغ جيلان دعوة إلى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتنظيم وفد من أعضائها لزيارة مقاطعة سيتشوان والمشاركة في الدورة العشرين من معرض غرب الصين الدولي، المقرر عقدها في سبتمبر 2027، بما يتيح استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين.

القنصلية الصينية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

وأكدت شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، دور القنصلية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال المصري والصيني، داعية إلى تكثيف اللقاءات المشتركة لبحث المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر أسهمت في دفع العلاقات الثنائية، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونظمت إدارة العلاقات الخارجية بجمعية رجال أعمال إسكندرية اللقاء، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان ونوابهم وأعضاء الجمعية.