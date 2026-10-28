بعد عامين من الإبحار.. سفينة سياحية أمريكية تنهي رحلتها العالمية بسبب تكاليف الوقود

علّقت سفينة سياحية أمريكية، مخصصة للإقامة الدائمة أثناء رحلة حول العالم، عملياتها في كمبوديا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، مما اضطر مئات الركاب إلى مغادرة منازلهم العائمة.

وانطلقت السفينة "أوديسي" (Odyssey) ، قبل عامين في رحلة تستغرق ثلاث سنوات وتجوب القارات السبع، حيث تم تسويقها كفرصة تجمع بين العيش طويل الأمد في عرض البحر والسفر حول العالم.

وذكرت الشركة -التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها- أن تكاليف الوقود الشهرية لكل مقصورة، والتي كانت تبلغ في المتوسط ​​1800 دولار، ارتفعت مؤخراً لتتراوح بين 6000 و8000 دولار في بعض مناطق آسيا، وذلك في ظل التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.

وأوضحت شركة "فيلا في ريزيدنسز" (Villa Vie Residences)، أنها حاولت تقليل استهلاك الوقود من خلال إبطاء وتيرة الرحلة وزيادة فترات التوقف في الموانئ، لكنها لم تتمكن من تعويض الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود.

وقالت الشركة: "لم يعد بإمكاننا الاستمرار في تحمل الخسائر التشغيلية الناتجة عن ذلك. كما أن تحميل الركاب كامل تكلفة هذه الزيادة ليس حلاً واقعياً. ينصب تركيزنا الآن على دعم الركاب وأفراد الطاقم والموظفين"، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة أعمالها.

من جانبها، ذكرت هيئة ميناء سيهانوكفيل المستقل في بيان لها الأسبوع الماضي أن السفينة رست في الميناء يوم 23 أكتوبر في زيارة كانت مقررة لمدة خمسة أيام. وكان من المفترض أن تتوجه السفينة إلى فيتنام، لكنها ظلت في الميناء حتى يوم الأربعاء.

كان على متن السفينة 203 ركاب من 15 جنسية مختلفة -معظمهم من الأمريكيين- إلى جانب 156 فرداً من طاقم العمل، علماً بأن سعتها الاستيعابية تبلغ 650 مقيماً.

وقد طُلب من الركاب مغادرة السفينة، في حين لا يزال وضع أفراد الطاقم غير واضح.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة "أوديسي" كانت مقررة ومؤكدة حتى نوفمبر 2027، وكانت الشركة تخطط لإدخال سفينة سياحية ثانية مخصصة للإقامة الدائمة إلى الخدمة بحلول أوائل عام 2029، إلا أن البيان المتعلق بتعليق رحلة "أوديسي" لم يتطرق إلى مصير السفينة الثانية.