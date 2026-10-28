«الكاراتيه التقليدي المصري» يتقدم بشكوى رسمية ضد عضو بمجلس إدارة الاتحاد الفرنسي

تقدم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، برئاسة الدكتور رامي المكاوي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي، وهو مزدوج الجنسية، على خلفية تجاوزات صدرت منه بحق منظمي بطولة العالم المقامة بصالة استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

وشهدت عمليات تنظيم البطولة، اليوم الأربعاء، داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، واقعة أثارت استياء المسئولين عن التنظيم، بعدما دخل أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي في مشادة مع اللواء جمال الطحلاوي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، أمام عدد من الحاضرين وقام بإطلاق السباب بحق المصريين، وقال «إن المصريين شوية رعاع»، في واقعة لا يمكن السكوت عنها، خاصةً أنه يحمل أيضا الجنسية المصرية.

وعلى إثر الواقعة، قرر الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما حدث.

واعتبر الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي أن ما حدث يمثل تجاوزا فجا وغير مقبول في حق أحد مسئوليه ولا يمكن السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره أمرا عابرا، خاصةً أن الواقعة حدثت خلال بطولة عالمية تستضيفها مصر وفي حضور ممثلي عشرات الدول المشاركة بما يستوجب الالتزام بقواعد الاحترام المتبادل والتعامل اللائق بين جميع الوفود والمسئولين.

وأكد التحرك الرسمي للاتحاد المصري من خلال التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي تمسكه بالحفاظ على كرامة مسئوليه ورفض أي تجاوزات بحقهم مع المطالبة بالنظر في تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المنظمة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال المحافل الرياضية الدولية.

وتنطلق مساء اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة العالم للكاراتيه التقليدي، التي تستمر حتى السبت المقبل، وتشهد تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، أبرزها «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال»، و«بطولة العالم للأندية»، إلى جانب «بطولة مصر الدولية للكاراتيه»، المعروفة باسم «الجنرال».

وعلى هامش البطولة، شهدت مصر حدثا تاريخيا بإقامة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي للمرة الأولى في البلاد، حيث تتضمن أعمالها انتخاب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة، إلى جانب إجراء انتخابات الاتحادات القارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا، لاختيار رؤساء الاتحادات.