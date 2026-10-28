قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير
5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل
جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»
سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس
تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون
نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ
مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
اهتمام ياباني ببرنامج طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص| تفاصيل
استجابة لطلبات المواطنين.. مد فترة حجز شقق الإيجار "سكن لكل المصريين 9"
بعد عامين من الإبحار.. سفينة سياحية أمريكية تنهي رحلتها العالمية بسبب تكاليف الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الكاراتيه التقليدي المصري» يتقدم بشكوى رسمية ضد عضو بمجلس إدارة الاتحاد الفرنسي

اللواء جمال الطحلاوي - المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي
اللواء جمال الطحلاوي - المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي
عبدالله هشام

تقدم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، برئاسة الدكتور رامي المكاوي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي، وهو مزدوج الجنسية، على خلفية تجاوزات صدرت منه بحق منظمي بطولة العالم المقامة بصالة استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

وشهدت عمليات تنظيم البطولة، اليوم الأربعاء، داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، واقعة أثارت استياء المسئولين عن التنظيم، بعدما دخل أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي في مشادة مع اللواء جمال الطحلاوي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، أمام عدد من الحاضرين وقام بإطلاق السباب بحق المصريين، وقال «إن المصريين شوية رعاع»، في واقعة لا يمكن السكوت عنها، خاصةً أنه يحمل أيضا الجنسية المصرية.

وعلى إثر الواقعة، قرر الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما حدث.

واعتبر الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي أن ما حدث يمثل تجاوزا فجا وغير مقبول في حق أحد مسئوليه ولا يمكن السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره أمرا عابرا، خاصةً أن الواقعة حدثت خلال بطولة عالمية تستضيفها مصر وفي حضور ممثلي عشرات الدول المشاركة بما يستوجب الالتزام بقواعد الاحترام المتبادل والتعامل اللائق بين جميع الوفود والمسئولين.

وأكد التحرك الرسمي للاتحاد المصري من خلال التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي تمسكه بالحفاظ على كرامة مسئوليه ورفض أي تجاوزات بحقهم مع المطالبة بالنظر في تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المنظمة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال المحافل الرياضية الدولية.

وتنطلق مساء اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة العالم للكاراتيه التقليدي، التي تستمر حتى السبت المقبل، وتشهد تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، أبرزها «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال»، و«بطولة العالم للأندية»، إلى جانب «بطولة مصر الدولية للكاراتيه»، المعروفة باسم «الجنرال».

وعلى هامش البطولة، شهدت مصر حدثا تاريخيا بإقامة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي للمرة الأولى في البلاد، حيث تتضمن أعمالها انتخاب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة، إلى جانب إجراء انتخابات الاتحادات القارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا، لاختيار رؤساء الاتحادات.

الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي إدارة الاتحاد الفرنسي بطولة العالم استاد القاهرة الدولي الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس عامل ارتكب أفعالا خادشة فى الشارع بالجيزة

إخلاء سبيل المتهمين

التفاصيل الكاملة.. لإخلاء سبيل 6 شباب بالمنيا في قضية ازدراء الأديان بسبب فيديو خلاويص

ارشيفيه

إصابة شاب إثر وقوع مشاجرة بأحد المناطق بالدقهلية

بالصور

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد