رامي المكاوي عضوا بالاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي حتى 2030

حصل الدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي، على عضوية الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي للدورة الانتخابية 2026-2030، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، في الانتخابات التي أقيمت في القاهرة على هامش استضافة مصر بطولة العالم للكاراتيه التقليدي.

وشهدت الانتخابات فوز البرتغالي فيرناندو سيلفا رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة في الانتخابات ذاتها، حيث يتولى المسئولية بداية من 1 يناير 2027.

وقال الدكتور رامي المكاوي إن الفوز بعضوية الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي يمثل مسئولية كبيرة تتطلب مواصلة العمل من أجل تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحضور المصري في المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على دعم خطط تطوير الكاراتيه التقليدي، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية والاتحاد الدولي، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والإداري للعبة، وتوفير المزيد من الفرص أمام اللاعبين للاحتكاك والمشاركة في البطولات الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استثمار عضويته في الاتحاد الدولي لخدمة الكاراتيه التقليدي المصري، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة، ودعم اللاعبين والأجهزة الفنية، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الدورة الانتخابية الجديدة الممتدة حتى عام 2030.