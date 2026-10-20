الرياضة تستقبل أبطال الكاراتيه بعد عودتهم من بولندا بـ11 ميدالية عالمية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة أبطال منتخب مصر للكاراتيه لدى وصولهم إلى أرض الوطن، عقب عودتهم من بطولة العالم للشباب والناشئين التي استضافتها بولندا، وذلك بعد تحقيق إنجاز مميز بحصد 11 ميدالية متنوعة.

ونقل جبالي عبد المجيد، مدير عام دعم الإنجاز الرياضي والحافز، خلال الاستقبال، تحيات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وتهنئته للاعبين وأفراد البعثة والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، مؤكدًا تقدير الدولة المصرية لما بذله الأبطال من جهد، وما حققوه من إنجاز رياضي متميز.

وجاء حصاد المنتخب في البطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة خلف اليابان، في إنجاز يعكس تطور رياضة الكاراتيه في مصر وتميز الأجيال الجديدة من اللاعبين.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار دعمها للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، والعمل على توفير سبل الرعاية والدعم للأبطال من الناشئين والشباب، بما يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية الدولية.