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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية

محمد بركات
محمد بركات
رباب الهواري

تقدم محمد بركات، المدير الفني لفريق إنبي، باستقالته من منصبه، رفقة جهازه المعاون، رافضًا الاستمرار في قيادة الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت خطوة بركات في أعقاب النتيجة السلبية التي تعرض لها إنبي أمام المقاولون العرب، في ظل الضغوط التي يواجهها الجهاز الفني بسبب نتائج الفريق في المسابقة المحلية، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية حدوث تغييرات على مستوى القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

مصدر يكشف كواليس استقالة محمد بركات

وفي هذا السياق، كشف مصدر داخل نادي إنبي عن تفاصيل الساعات التي أعقبت مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن محمد بركات وأعضاء جهازه المعاون حرصوا على توديع لاعبي الفريق عقب نهاية المباراة، في إشارة إلى اقتراب انتهاء مهمتهم مع النادي البترولي.

وأوضح المصدر أن مغادرة الجهاز الفني بهذه الصورة عززت من احتمالات رحيل بركات عن منصبه، خاصة في ظل رفضه مواصلة المهمة بعد الخسارة الأخيرة، الأمر الذي يضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم موقف الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الساعات القادمة قد تشهد الإعلان الرسمي عن رحيل محمد بركات وجهازه المعاون، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة داخل الفريق، في حال تم الاستقرار نهائيًا على قبول الاستقالة وإنهاء العلاقة بين الطرفين.

إنبي أمام مرحلة جديدة بعد النتائج الأخيرة

وتترقب جماهير إنبي موقف إدارة النادي من التطورات الأخيرة، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل القيادة الفنية للفريق، بعد الخسارة أمام المقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي البترولي موقفها النهائي بشأن استقالة الجهاز الفني، إلى جانب دراسة الخيارات المتاحة لتولي المسؤولية الفنية، بهدف إعادة الاستقرار إلى الفريق وتحسين نتائجه في المباريات المقبلة.

ويبقى الإعلان الرسمي من جانب إدارة إنبي هو الفيصل في تأكيد رحيل محمد بركات وجهازه المعاون، وتحديد هوية المرحلة المقبلة للفريق في الدوري المصري الممتاز.

محمد بركات الشرقية إنبي أخبار الرياضة المقاولون العرب

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