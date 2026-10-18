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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عصام يقترب من منصب المدير الرياضي للشرقية إنبي

الشرقية إنبي
الشرقية إنبي
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم، عن اقتراب أحمد عصام من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الشرقية إنبي، في إطار توجه إدارة النادي لتطبيق نظام التدوير في المناصب خلال الفترة الحالية.

وأوضحت دينا خلال تصريحتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن محمد إسماعيل يشغل منصب المدير الرياضي للنادي في الوقت الحالي، إلا أن التغييرات المرتقبة قد تدفع أحمد عصام لتولي المسؤولية خلفًا له، مع استمرار إسماعيل داخل النادي وتكليفه بمنصب جديد.

واختتمت أحمد عصام يشغل منصب رئيس قسم تحليل الأداء ومدير إدارة تحليل الأداء، إلى جانب عضويته في لجنة الكرة بنادي إنبي، ما يجعله أحد المرشحين لتولي المنصب خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يسدد قيمة صفقتي علي محمود وعبد الله أقطاي لإنبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لسداد المستحقات المالية المتبقية لنادي إنبي، والخاصة بصفقتي انتقال الثنائي علي محمود وعبد الله أقطاي إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الأهلي يستعد لإنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بالصفقتين، من خلال سداد المستحقات المتفق عليها مع إدارة النادي البترولي، في إطار التزام القلعة الحمراء ببنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.

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