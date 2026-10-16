جوزيه جوميز يرد على أنباء عودته إلى الزمالك

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية عودته مجددًا إلى القيادة الفنية لنادي الزمالك، في ظل الأنباء المتداولة حول رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في استعادته لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث جوميز عن حقيقة ما يتردد بشأن تلقيه عروضًا للعودة إلى الزمالك، موضحًا أن العديد من الأخبار المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى معلومات صحيحة، وأن الشائعات أصبحت جزءًا من المشهد الإعلامي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأندية الجماهيرية الكبرى.

جوميز: الشائعات تأخذك إلى أماكن لا تعرفها

وقال المدير الفني البرتغالي، خلال تصريحاته لقناة «روتانا سبورت»، ردًا على سؤال بشأن الأنباء التي تتحدث عن عودته لتدريب الزمالك: «إذا تتبعت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر والشائعات، فلن تعرف إلى أين أنت ذاهب، فهذه الشائعات تأخذك إلى أماكن مختلفة، ومن الممكن أن تكون جنونية».

وأضاف جوميز أن تداول الأخبار دون التأكد من صحتها يؤدي إلى تغيير الحقائق، مشيرًا إلى أن القصة قد تتغير تمامًا عندما تنتقل من شخص إلى آخر، وهو ما يفسر انتشار العديد من الروايات غير الدقيقة بشأن مستقبله التدريبي.

وأوضح المدير الفني أن الأمر يشبه نقل قصة بين مجموعة من الأشخاص، إذ تتغير تفاصيلها مع كل عملية نقل، مؤكدًا أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بجمهور كبير يتابع الأخبار ويتفاعل معها.

وتابع: «إذا أخبرتك قصة ونقلتها إلى صديقك، ثم نقلها صديقك إلى شخص آخر، ووصلنا إلى أربعة أشخاص، فستختلف القصة في النهاية، فما بالك بنحو 120 مليون مصري».

الخليج السعودي أولوية جوميز في المرحلة الحالية

واختتم جوميز تصريحاته بالتأكيد أن الأنباء المتداولة بشأن عودته إلى الزمالك غير صحيحة، مشددًا على أن تركيزه الكامل ينصب حاليًا على مهمته مع نادي الخليج السعودي.

وقال المدير الفني البرتغالي: «الشائعات غير صحيحة، والقصة مختلفة، أنا أركز مع نادي الخليج، وأعمل على بناء مجموعة قوية، ونعمل معًا بشكل احترافي».

وتأتي تصريحات جوميز لتضع حدًا للتكهنات المتعلقة بمستقبله، وتؤكد تمسكه بالتركيز على مشروعه الحالي مع الخليج، بعيدًا عن الأنباء التي تربطه بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الزمالك