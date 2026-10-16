الزمالك يواصل تسوية مستحقات لاعبيه السابقين لتجنب شكاوى فيفا

أعلن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، في إطار التسوية المتفق عليها بين النادي واللاعب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على تسوية المستحقات المالية المتبقية للاعبين والمدربين السابقين.

وأوضح المندوه، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن إدارة النادي تقوم حاليًا بتجهيز مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، تمهيدًا لسدادها بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أمين صندوق الزمالك حرص إدارة النادي على سداد المبالغ المالية المستحقة عليها، وفقًا للتسويات التي تم التوصل إليها قبل الحصول على رخصة المشاركة، مشددًا على أن الإدارة تسعى إلى الالتزام بهذه الاتفاقات وتجنب الدخول في شكاوى جديدة مع لاعبين أو مدربين سابقين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المندوه أن نادي الزمالك يبذل مجهودات كبيرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد الالتزامات والتسويات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن الإدارة ستواصل العمل بهذا النهج خلال الفترة المقبلة، حتى يحصل كل طرف على مستحقاته المالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تستهدف الوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب الدخول في نزاعات جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مع لاعبين أو مدربين سابقين خلال الفترة المقبلة.