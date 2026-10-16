محدش تابع الصفقة.. كواليس ضياع صفقة محمود ممدوح من الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة «أون سبورت»، كواليس توقيع محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت وهداف الدوري المصري برصيد 6 أهداف بعد مرور 6 جولات، على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك في عام 2024، مؤكدًا أن اللاعب كان من الممكن أن ينضم إلى القلعة البيضاء مقابل أقل من 10 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات، قبل أن تتعطل الصفقة بسبب ما وصفه بتضارب الاختصاصات داخل النادي.

وأوضح عبد الجواد، أن محمود ممدوح كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود وقت التفاوض معه، مشيرًا إلى وجود محاولات للتعاقد معه في عام 2024، إلا أن المفاوضات تأجلت لحين صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.

أحمد سليمان يوقع مع محمود ممدوح داخل المستشفى

وأشار الإعلامي إلى أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، نجح في توقيع العقود مع اللاعب عقب صعود حرس الحدود في عام 2024، مستعرضًا صورًا قال إنها تُعرض لأول مرة، وتوثق توقيع العقود داخل المستشفى يوم 9 يوليو 2024، قبل خضوع سليمان لجراحة قلب مفتوح.

وأضاف عبد الجواد أن الصور تُظهر وجود كانيولا في يد أحمد سليمان اليسرى، موضحًا أنه حرص على توقيع العقود قبل دخوله لإجراء العملية، ثم سلّمها إلى زملائه أعضاء مجلس الإدارة، مطالبًا إياهم باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

ونقل عبد الجواد عن سليمان قوله لأعضاء المجلس، بمعنى حديثه، إنه لا يعلم ما إذا كان سيمنحه الله العمر أم لا، وإنه أدى ما عليه بتوقيع العقود مع اللاعب، تاركًا مسؤولية استكمال الإجراءات لبقية أعضاء المجلس.

إبراهيم عبد الجواد: محدش تابع الصفقة

وانتقد عبد الجواد ما وصفه بعدم متابعة الصفقة واستكمال إجراءاتها، متسائلًا عن أسباب عدم تولي أي مسؤول داخل النادي الملف بعد توقيع العقود، مؤكدًا أن الصفقة لم تكتمل رغم توقيع اللاعب في ذلك الوقت.

وقال إن ما حدث يعكس، من وجهة نظره، وجود تضارب كبير في الاختصاصات داخل نادي الزمالك، وهو ما تسبب في ضياع فرصة التعاقد مع لاعب أثبت قدراته لاحقًا، بعدما أصبح من أبرز لاعبي الدوري المصري مع مودرن سبورت.

وأضاف أن محمود ممدوح كان لاعبًا مميزًا منذ وجوده في حرس الحدود، معتبرًا أن عدم إتمام التعاقد معه في ذلك الوقت أضاع على الزمالك فرصة ضمه مقابل قيمة مالية أقل بكثير من المتوقع حاليًا.

الزمالك قد يدفع أضعاف قيمة الصفقة

ولفت عبد الجواد إلى أن اسم محمود ممدوح يُطرح حاليًا ضمن أولويات الزمالك للتعاقد معه عند حل أزمة إيقاف القيد، متسائلًا عن المبلغ الذي سيحتاج النادي إلى دفعه لإتمام الصفقة في ظل ارتفاع القيمة المتوقعة للاعب بعد تألقه مع مودرن سبورت.

وأوضح أن الزمالك كان بإمكانه التعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات مقابل أقل من 10 ملايين جنيه، وفقًا لما ذكره، بينما قد يضطر النادي، بحسب تقديره، إلى دفع ما بين 60 و70 مليون جنيه للحصول على خدماته للمدة نفسها.

واختتم عبد الجواد حديثه بالتأكيد أن المتضرر الأكبر من عدم إتمام الصفقة هو نادي الزمالك وفريق الكرة وجماهيره، متسائلًا عما إذا كان ما حدث يرجع إلى التقاعس أو عدم إتقان العمل أو عدم أداء المسؤولين مهامهم بالشكل المطلوب.