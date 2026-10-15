غضب إسرائيلي من الهتافات.. مصطفى بكري: مدرجات الأهلي والزمالك تحمل رسائل وطنية تتجاوز حدود المنافسة الرياضية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كرة القدم لا تقتصر على النتائج والمنافسة داخل الملعب، بل قد تتحول المدرجات أحيانًا إلى مساحة لاستحضار الذاكرة الوطنية، وإرسال رسائل تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجماهير المصرية خلال لقاء الأهلي والزمالك استحضرت ذكرى انتصار أكتوبر، في مشهد يعكس ارتباط الرياضة بالقضايا الوطنية والتاريخ المصري، مؤكدًا أن هذه القضايا تتجاوز الخلافات والانتماءات الكروية.

وأشار إلى أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية سلطت الضوء على المشهد الجماهيري، وما حمله من رسائل مرتبطة بالموقف من السياسات الإسرائيلية، مؤكدا أن ما شهدته المدرجات يعكس حضور القضايا الوطنية في وجدان الجماهير المصرية.

المدرجات قد تتحول إلى مساحة للتعبير عن المواقف الوطنية

وأشار بكري أن المشهد حظي باهتمام الإعلام الإسرائيلي، الذي تابع دلالاته؛ بما يؤكد أن المدرجات قد تتحول إلى مساحة للتعبير عن المواقف الوطنية، وأن الذاكرة التاريخية المصرية تظل حاضرة رغم اختلاف الانتماءات الرياضية.